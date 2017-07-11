В учениях Sea Breeze-2017 в Украине принимает участие более 3 тысяч военных из 16 стран

В совместных учениях Sea Breeze-2017 участвует более 3 тысяч военных из 16 стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь министра обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, темой проведения многонациональных морских учений является обеспечение безопасности в кризисном регионе.

«В мероприятиях задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов, более 3 тысяч человек личного состава. Учения будут проводиться на территории Одесской и Николаевской областей, а также в определенных морских полигонах северо-западной части Черного моря», - сказал Гуцуляк.

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Он отметил, что основными учебно-боевыми элементами и задачами являются техническое планирование и операции по стандартам НАТО, проведение учений по противолодочной, противокорабельной, противовоздушной обороне, действие силового освобождения захваченного судна. Кроме того, планируется проведение десантной операции, учения по поиску и спасению, подводных работ разминирования и прочее.

Представитель Минобороны подчеркнул, что учения продлятся до 23 июля.