Усиленное присутствие кораблей НАТО в Черном море продолжится из-за агрессии России

Из-за агрессии РФ продолжится усиленное присутствие в Черном море кораблей НАТО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге, прошедшем в рамках открытия военно-морских учений «Си Бриз-2017» заявил их руководитель со стороны США, капитан 1-го ранга Тейт Вестбрук.

«Мы все были удивлены тому, что страна, которая заявляет о себе, как о мировой державе, в нарушение международного права, нелегально присоединила к себе Крым. С тех пор, с момента аннексии полуострова, наблюдается усиленное присутствие в Черном море кораблей, в том числе, кораблей моей эскадры. И мы останемся здесь и будем поддерживать наших партнеров», - сказал Вестбрук.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о том, что с 2014 года, несмотря на присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе, Россия не изменила своего поведения в отношении Украины.

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Вестбрук отметил, что международная обстановка постоянно меняется, и «нас волнует поведение России», в частности, в связи с проблемами аннексии Крыма, событиями в Грузии. По его словам, сейчас, как никогда ранее, идет сотрудничество с партнерами – странами Черноморского региона.

«Действия Российской Федерации не ослабили НАТО и партнеров, а сделали нас сильнее. Конечно мы поощряем Россию к тому, чтобы сесть за международный стол переговоров, но до того момента, когда это произойдет, мы будет готовиться, и будем готовы к потенциальному конфликту», - акцентировал Вестбрук.

Руководитель учений с украинской стороны, капитан 1-го ранга Алексей Неижпапа, в свою очередь, отметил, что Вооруженные силы Украины образца 2013 года и угрозы того времени значительно отличаются от ВСУ образца 2017 г. и нынешних угроз.

По его словам, проводимые ранее учения «Си Бриз» были направлены на сотрудничество, на достижение соответствующей совместимости между странами по стандартам НАТО и пр. Однако сейчас, как подчеркнул Неижпапа, совместные учения проводятся в формате, который позволит украинской стороне наработать соответствующие способности.

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«Мы это (проводим учения – УНИАН) делаем, для того чтобы могли вместе отвечать на существующие угрозы, поэтому формат «Си Бриза» и его задачи изменились», - акцентировал Неижпапа.

Он также процитировал выдающегося английского политика ХХ века, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля о том, что Россия (СССР) «уважает только силу, и нет ничего, что внушает им меньше уважения, чем слабость, особенно военная слабость».

«Мы знаем, кто враг, мы знаем, какой силы мы должны достичь. Собственно, ради того, чтобы достичь способности скоординированных действий на Черном море, мы и проводим «Си Бриз» в Черном море, на суше и в воздухе», - сказал Неижпапа.

Основными учебно-боевыми элементами и задачами «Си Бриз-2017» станут практическое планирование и проведение операции по стандартам НАТО, проведение учений по противолодочной, противокорабельной, противовоздушной обороне, будет отработано силовое освобождение захваченного судна. Кроме того, планируется проведение десантной и речной операций, спасательные операции, подводные работы по разминированию и пр.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине сегодня стартуют международные военно-морские учения «Си Бриз-2017», которые проводятся в духе программы «Партнерство ради мира» в соответствии с программой двухстороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и США на текущий год.

В учениях, которые впервые пройдут в режиме «свободной игры», принимают участие представители 16 стран.