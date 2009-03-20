Мировые цены на нефть значительно повысились
00:47, 20 марта 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 19 марта на ведущих нефтяных биржах значительно повысились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 50,67 (+3,01) долл./барр. (с поставкой в мае);
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 51,61 (+3,47) долл./барр. (с поставкой в апреле).
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