Мировые цены на нефть значительно повысились

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 19 марта на ведущих нефтяных биржах значительно повысились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 50,67 (+3,01) долл./барр. (с поставкой в мае);

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 51,61 (+3,47) долл./барр. (с поставкой в апреле).