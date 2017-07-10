"Ну, а Ивана чтоб все ненавидели": Дорн снова разразился стихами, заговорил о "патриотах лукавых" (видео)

Во время выступления на фестивале MRPL City в Мариуполе Иван Дорн прочитал стих, посвященный последним событиям в его жизни, очевидно, критикой его высказываний и отменой концертов.

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Видео с выступления артиста было опубликовано на странице Mrpl.city в Facebook.

Ниже приводим стих певца без изменений:

Как бы не врали и сколько б не сыпали

Пыль в глаза всем доверчивым зрителям,

Чтобы потом эти зрители тыкали

В меня пальцами так укоризненно.

Сколько б они не старались подкидывать

Всяких про нас новостей в телевизоре,

Чтобы у них были рейтинги дикие

Ну а Ивана чтоб все ненавидели.

Как бы все те патриоты лукавые,

Что нарекают меня здесь предателем,

Не угрожали мне громкой расправою

С помощью пъяных за деньги орателей.

Мы не уйдем, ведь они ошибаются,

Явно считают, что мы с вами глупые,

Кто-то решит, что у них получается,

Но я свободно стою в Мариуполе.

Вижу напротив людей своих преданных

Так же, как я, весьма озабоченных

Не настоящими горькими бедами

А светлым будущим в первую очередь.

Пусть нас боятся вокруг провокаторы

Мы не боимся, как думают многие…

Шкалят от ужаса все индикаторы,

Когда ревут голоса наши звонкие.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 31 мая Дорн опубликовал видео, на котором декламирует стихотворение и объясняет свою гражданскую позицию. Видеозапись называется "11.04.17" - именно в этот день, 11 апреля, артист дал интервью росСМИ, в котором назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. Также Дорн назвал россиян "братьями". Это вызвало волну возмущения в соцсети.