"Ну, а Ивана чтоб все ненавидели": Дорн снова разразился стихами, заговорил о "патриотах лукавых" (видео)
Иван Дорн во время фестиваля в Мариуполе прочитал стих.
Во время выступления на фестивале MRPL City в Мариуполе Иван Дорн прочитал стих, посвященный последним событиям в его жизни, очевидно, критикой его высказываний и отменой концертов.
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Видео с выступления артиста было опубликовано на странице Mrpl.city в Facebook.
Ниже приводим стих певца без изменений:
Как бы не врали и сколько б не сыпали
Пыль в глаза всем доверчивым зрителям,
Чтобы потом эти зрители тыкали
В меня пальцами так укоризненно.
Сколько б они не старались подкидывать
Всяких про нас новостей в телевизоре,
Чтобы у них были рейтинги дикие
Ну а Ивана чтоб все ненавидели.
Как бы все те патриоты лукавые,
Что нарекают меня здесь предателем,
Не угрожали мне громкой расправою
С помощью пъяных за деньги орателей.
Мы не уйдем, ведь они ошибаются,
Явно считают, что мы с вами глупые,
Кто-то решит, что у них получается,
Но я свободно стою в Мариуполе.
Вижу напротив людей своих преданных
Так же, как я, весьма озабоченных
Не настоящими горькими бедами
А светлым будущим в первую очередь.
Пусть нас боятся вокруг провокаторы
Мы не боимся, как думают многие…
Шкалят от ужаса все индикаторы,
Когда ревут голоса наши звонкие.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, 31 мая Дорн опубликовал видео, на котором декламирует стихотворение и объясняет свою гражданскую позицию. Видеозапись называется "11.04.17" - именно в этот день, 11 апреля, артист дал интервью росСМИ, в котором назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. Также Дорн назвал россиян "братьями". Это вызвало волну возмущения в соцсети.