107-й реактивно-артиллерийский полк частично получил электричество

18 марта ОАО «Полтаваоблэнерго» частично восстановило электроснабжение 107-го реактивно-артиллерийского полка в Кременчуге.

Об этом УНИАН заявил руководитель пресс-службы ОАО «Полтаваоблэнерго» Анатолий ЩЕГЛОВ.

«Сегодня нами электроэнергия в воинской части включена в казармах и в котельной, что позволяет готовить пищу для личного состава. При этом проплат от военных на счета «Полтаваоблэнерго» не поступило», - заявил А.ЩЕГЛОВ.

Как сообщал УНИАН, из-за долгов «Полтаваоблэнерго» за долги отключило от тепло- и электроснабжения 107-й реактивно-артиллерийский полк в Кременчуге.

«На начало этой недели их долг по теплу составил 429,4 тыс. грн. и 8,3 тыс. грн. - за электричество. Мы направляли им предупредительное письмо об отключении теплоснабжения и электричества. Предложений по заключению договоров рассрочки, других способов погашения задолженности от должника не поступало», - заявил А.ЩЕГЛОВ.