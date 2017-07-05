Адвокат украинских политзаключенных рассказал, как летает из России в Крым, не нарушая закон

Российский адвокат Марк Фейгин получил от Украины разрешение на полеты в оккупированный Крым РФ, и осудил российских артистов, которые летают на полуостров, нарушая украинские законы. Об этом он написал в Facebook.

"В виду остроты обсуждения вопроса о командировках адвокатов в Крым с территории РФ, на фоне запретов въезда артистов и т.д. в Украину из-за посещения Крыма, сообщаю ещё раз. Адвокаты, и я в частности, защищающие украинских граждан получили такие законные разрешения у властей Украины. Я своего ждал несколько месяцев в прошлом году, специально обратившись в МИД и иные инстанции в Украине", - сообщил он.

По словам Фейгина, такие разрешения носят исключительный характер и предоставляются лишь при существенном обосновании необходимости поездок с территории РФ.

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"Например, вчера я был у Романа Сущенко в тюрьме (к нему я попадаю по жеребьёвке в конкретный день), а уже сегодня в 14.30 у меня суд в Симферополе. Учитывая отсутствие прямого сообщения с Украиной, попасть на суд из Москвы через Минск, Киев, Херсон и дальше, я не смог бы. Война. Что уж теперь? Но оставить крымских татар без защиты ни украинская власть, ни организации крымских татар в изгнании, ни я (как адвокат) не можем. Поэтому приходится летать из Москвы", - добавил адвокат.

По его словам, у всех посетивших Крым артистов, и впоследствии запрещённых к въезду в Украину, была сходная возможность официально обратиться к властям в Киеве за разрешением проезда из Москвы.

"Однако они этой возможностью либо пренебрегли, либо сознательно игнорировали. За это пусть и расплачиваются", - подытожил Фейгин.

Как известно, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко предлагает обязать организаторов концертов предупреждать правоохранительные органы о приглашении в Украину российских артистов.