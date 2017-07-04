У Гройсмана предлагают обязать организаторов концертов предупреждать о гастролерах из РФ

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко предлагает обязать организаторов концертов предупреждать правоохранительные органы о приглашении в Украину российских артистов.

Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода.

Вице-премьер сообщил, что готовит соответствующие изменения в закон о гастрольных мероприятиях.

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"Я эти изменения уже готовлю и они должны заключаться в том, что организаторы гастрольных мероприятий должны предупреждать пограничников, СБУ, прочие ответственные органы и учреждения о своем намерении пригласить музыкантов, исполнителей из России. Скажем, за месяц до фестиваля или события, которое они планируют", – сказал Вячеслав Кириленко.

По его словам, российских артистов должны проверять в плане нарушения законов в отношении Крыма и Донбасса.

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"10 дней должна проверяться информация о нарушении или ненарушении такими исполнителями украинских законов и в части Крыма, и в части поддержки агрессии на Донбассе. Если с этим нормально, пожалуйста, получаете разрешение, если с этим нормально, а так будет дальше в большем количестве случаев, тогда такие исполнители пусть поют для своих поклонников в России. У нас своих более чем достаточно", – отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, число невъездных российских исполнителей с начала июля составляет по меньшей мере 14 человек.