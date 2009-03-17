Завтра в Киеве пойдет снег

18 марта не территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачно. Временами пройдет мокрый снег и дождь, в карпатском регионе местами сильный снег и мокрый снег, на западе местами налипание мокрого снега, гололед; в восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с; в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 18 марта от 3° мороза до 2° тепла, в восточных и Сумской областях 3-8° мороза, на Южном побережье Крыма 3-5° тепла; днем 1-6° тепла, на крайнем юге и востоке до 9° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киевской области сохранится облачная погода. Ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем умеренные осадки. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла. По Киеву температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.