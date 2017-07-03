26-я артиллерийская бригада приглашает мужчин на военную службу по контракту - Житомирская ОГА

Артиллеристы Житомирщины приглашают мужчин на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба ОГА.

Как отмечается в сообщении, на военную службу по контракту принимаются граждане Украины, которые прошли профессионально-психологический отбор и отвечают установленным требованиям прохождения военной службы.

"Предпочтение отдается гражданам, которые не имеют ограничений по состоянию здоровья, имеют гражданское образование по близким к военным специальностям и высокий уровень физической подготовки", - сказано в сообщении.

Среди преимуществ и перспектив службы - стабильное денежное обеспечение и поэтапный его рост, денежное вознаграждение при поступлении на военную службу по контракту (рядовому составу – 8, сержантам и старшинам – 9, офицерам – 10 минимальных заработных плат), вещевое обеспечение в соответствии определенных норм и сроков. Подробнее об этом можно узнать на сайте Житомирской облгосадминистрации.

"26-я артиллерийская бригада приглашает мужчин на военную службу по контракту", - сказано в сообщении.

Адрес воинской части: войсковая часть-полевая почта В3231, улица Красная гора, 1, город Бердичев, 13302, Житомирская область.

Напомним, 26-я отдельная артиллерийская бригада — регулярное подразделение Вооруженных сил Украины, которое входит в состав оперативного командования “Север".

Тел.: (063) 018-08-03, (050) 171-61-41.