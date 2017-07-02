В оккупированном Крыму российские военные отбирают у местных жителей земли - разведка

17:17, 02 июля 2017
Общество
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В разведке отметили, что руководство РФ наращивает меры по дальнейшему развитию военной инфраструктуры на временно оккупированной территории полуострова.

Иллюстрация REUTERS

Во временно оккупированном Крыму российские военные во время расширения военного городка отбирают у местных жителей земли и разрушают частные дома.

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Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

«Руководство РФ наращивает меры по дальнейшему развитию военной инфраструктуры на временно оккупированной территории АР Крым, в т.ч. с нарушением имущественных прав населения. В частности, в н.п. Любимовка подразделения российских оккупационных войск проводят инженерные работы по расширению военного городка радиотехнического полка. При этом игнорируются права населения на владение земельными участками и осуществляется разрушение их частных зданий», - говорится в сообщении.

В ответ на многочисленные обращения граждан о противоправных действиях российских военных представители оккупационных властей и т. н. "правоохранительных органов" заявляют о незаконном оформлении прав собственности на земельные участки местными жителями, а документы, предоставленные украинскими властями до оккупации, признают недействительными, добавили в управлении разведки.

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Теги: #оккупация Крыма#оккупанты в Крыму