В оккупированном Крыму российские военные отбирают у местных жителей земли - разведка

Во временно оккупированном Крыму российские военные во время расширения военного городка отбирают у местных жителей земли и разрушают частные дома.

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Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

«Руководство РФ наращивает меры по дальнейшему развитию военной инфраструктуры на временно оккупированной территории АР Крым, в т.ч. с нарушением имущественных прав населения. В частности, в н.п. Любимовка подразделения российских оккупационных войск проводят инженерные работы по расширению военного городка радиотехнического полка. При этом игнорируются права населения на владение земельными участками и осуществляется разрушение их частных зданий», - говорится в сообщении.

В ответ на многочисленные обращения граждан о противоправных действиях российских военных представители оккупационных властей и т. н. "правоохранительных органов" заявляют о незаконном оформлении прав собственности на земельные участки местными жителями, а документы, предоставленные украинскими властями до оккупации, признают недействительными, добавили в управлении разведки.