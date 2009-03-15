В ДТП под Харьковом погибли 5 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в воскресенье в предместье Харькова, погибло 5 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 13:48 легковой автомобиль «Мерседес», который двигался по трассе Харьков – Киев – Довжанский, на 467-м километре выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом «Краснокутск – Харьков». От столкновения легковушка и автобус загорелись.

Все пятеро людей, находившиеся в «Мерседесе», погибли. Пострадали 19 пассажиров автобуса, 6 из которых госпитализированы.

Личности погибших, как и причина, по которой водитель выехал на встречную полосу, устанавливаются.