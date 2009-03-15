Мэр Кременчуга запретил подчиненным «подвисать» на «Одноклассниках»

Городской голова Кременчуга Полтавской области Николай ГЛУХОВ призвал подчиненных во время работы не "сидеть на таких страницах Интернета как "Одноклассники".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление руководитель города сделал во время аппаратного совещания в городском исполнительном комитете. "У нас возникли проблемы с интернетом. Мне доложили, что очень многие сидят на этом сайте и пишут друг другу письма. Переписываются с соседями по кабинетам", - сказал городской голова.

Он заявил, что посетители сайта, они же жители города видят, сколько работников исполкома было в сети, и потом делают соответствующие выводы.