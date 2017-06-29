Женщина, купившая завтрак с Деевой за 11 миллионов гривень, отказалась платить

Женщина, купившая на аукционе за 11 миллионов гривень завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, заявила, что ошиблась и отказалась платить. Об этом сообщается на странице электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro в Facebook.

"Обновленная информация. По состоянию на 15:00 участница, поставившая 11 млн грн, указала, что ошиблась и отказалась от оплаты указанной суммы. Таким образом победителем стал следующий участник с суммой в 10 010 грн", - говорится в сообщении.

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Таким образом, победителем аукциона стал некий Солошенко Владислав Борисович.

Ранее УНИАН сообщал, что на благотворительном аукционе за завтрак с Деевой предложили 11 миллионов гривень.