Президент подписал закон о правовых принципах гражданской защиты
23:43, 13 марта 2009Общество
1629 0
5 марта парламент преодолел вето
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О правовых принципах гражданской защиты».
Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.
Как известно, 5 марта Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на этот закон.
Законодательным актом внесены изменения в Закон "О правовых принципах гражданской защиты", которые нормируют вопрос деятельности в сфере гражданской защиты и техногенной безопасности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter