Президент подписал закон о правовых принципах гражданской защиты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О правовых принципах гражданской защиты».

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Как известно, 5 марта Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на этот закон.

Законодательным актом внесены изменения в Закон "О правовых принципах гражданской защиты", которые нормируют вопрос деятельности в сфере гражданской защиты и техногенной безопасности.