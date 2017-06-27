Предприниматель на примере объяснил разницу между украинскими и польскими гастарбайтерами

Общественный деятель и предприниматель Кириченко Владислав на своей Facebook странице рассказал о разнице между украинскими и польскими гастарбайтерами.

"Поляки, трудно поработав на более состоятельные народы, возвращались и вкладывали деньги в различные бизнесы - от литья пластмасс до ягодников, на которых сейчас горбатятся украинцы. Украинцы заработанное за границей тратят на роскошные заборы, квартиры в Франике, наиболее развитые - открывают очередной, стопятидесятый магазин секонд-хенда или стройматериалов в родном райцентре", - написал он.

Как пример он привел мужчину, которого зовут Захар, и который полгода работы на поляка "конвертировал" в 100 метров забора.

"Для тех, кто плохо понимает, объясняю: Захар мог бы на эти деньги нанять репетиторов английского-немецкого и математики, чтобы ребенок поступил в немецкий университет - на шару, как моя поступила в Гааге. Выучить малого в польском колледже - все лучше, чем в ровенском водоуниверситете, посадить ягодник, купить десять породистых коров и делаваловскую доилку в к ним, поставить сыроварню, посадить два гектара сада, построить бунгало для туристов на лето. Дудки. Забор. Из трех видов камня", - написал Кириченко.

"Сотни миллиардов баксов за 25 лет этот народ инвестировал в булшит"- отметил Владислав в своей заметке.

Как сообщал УНИАН, среди украинцев, которые работали за рубежом в течение последних 5 лет, большинство (77%) выезжали на сезонные работы, только 15% работали на постоянной основе, 7% - имели другой тип работ. Наибольшее количество опрошенных выезжали на работу в Польше и России.