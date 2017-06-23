Апелляционный суд вместо залога арестовал экс-налоговика времен Януковича

Апелляционный суд. Киева удовлетворил апелляционную жалобу Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения экс-чиновнику, который в разные годы занимал должности заместителя руководителя ГНА в Днепропетровской области и председателя ГНА в Полтавской области.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, соответствующее решение суд вынес 22 июня 2017

Так, вместо залога суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время, оставил возможность внести залог в размере 10 млн грн.

По предварительным данным следствия, преступная деятельность подозреваемого нанесла ущерб государству на общую сумму более 2 млрд 460 млн грн.

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Отдельным предметом исследования следователей станет уровень доходов указанного гражданина. Поскольку общая стоимость имущества подозреваемого и его семьи составляет более 20 млн грн, а совокупный доход семьи за 19 лет составил 3,8 млн грн.

В настоящее время для обеспечения дальнейшего возмещения ущерба от преступления часть имущества подозреваемого арестована. В частности, речь идет об автомобиле марки «Bentley Continental».

В то же время адвокаты подозреваемого обжалуют решение об аресте имущества и пытаются вернуть состояние подозреваемому.

В ГПУ напоминают, что бывшие налоговики подозреваются в том, что, выполняя указания Виктора Януковича и экс-министра Александра Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых «налоговых площадок» или «программных предприятий», которые в течение 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении уголовных преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением).

Таким образом, по состоянию на утро 23 июня меры пресечения в виде содержания под стражей избраны 18 подозреваемым из 24 задержанных бывших чиновников, докладывают в ГПУ.