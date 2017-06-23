Журналисты показали элитное имущество главы экономической контрразведки СБУ

Руководитель Управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Сергей Конохов владеет рядом элитного имущества, говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналисты отмечают, что в 2015 году, согласно официальному реестру МВД, служащий пересел на внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 40 тысяч долларов. До этого он владел автомобилем Lexus LX 570, который сейчас на вторичном рынке стоит около 50 тысяч долларов.

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Среди недвижимости главы экономического управления СБУ – квартира в 55 квадратных метров на улице Костельной в Киеве неподалеку от Майдана Незалежности, которую он приобрел в январе 2014 года.

На сайтах продажи недвижимости отмечается, что в настоящее время средняя цена на квартиру с подобным метражом здесь – около 150 тысяч долларов (примерно 4 миллиона гривень).

Через год после покупки вышеуказанной квартиры – в 2015 году – руководитель экономического управления СБУ приобрел дом почти в 300 квадратных метров в селе Юровка.

Данные об этом есть в открытом реестре: госслужащий – единственный владелец двухэтажного дома с гостевым домиком, небольшой спортивной площадкой, теплицей и даже прудом.

При этом зарплата работника СБУ даже на руководящей должности не превышает 30 тысяч гривень в месяц. Владеет ли каким-то бизнесом жена Конохова пока неизвестно.

Сам Конохов от интервью отказался, не захотев отвечать на вопрос о происхождении всего своего имущества. А в ответ на запрос "Схем" на имя председателя СБУ Василия Грицака журналистам сообщили, что Сергей Конохов, как и все, проходил внутреннюю проверку, и вопросов к нему не возникло.

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"Проверка проводилась в соответствии с законом Украины "Об очистке власти" органами ГФС Украины, в результате чего в отношении них получены положительные ответы", – говорится в ответе руководителя управления СБУ по взаимодействию со СМИ и общественностью Елены Гитлянской.

"Схемам" удалось найти элитное имущество еще одного служащего – Степана Грещука – который до недавнего времени возглавлял управление СБУ Киева и области.

В элитном клубном доме на 48 квартир "Капитолий" в сердце Киева – на Крещатике – живут преимущественно известные и очень богатые люди, среди них – и Грещук.

За последние полвека – это чуть ли не единственный новый дом, построенный на центральной улице столицы и с которого открывается великолепный вид на город. Во времена строительства эксперты признавали его самым дорогим в Киеве. А на сайтах продажи недвижимости цены на квартиры на верхних этажах сейчас могут достигать трех миллионов долларов.

В апреле 2017 года съемочная группа "Схем" зафиксировала, как Степан Грещук выходит из подъезда именно этого дома, садится в авто и едет на работу в Главное управление СБУ Киева и области.

Именно туда и был направлен запрос, в котором программа попросила предоставить имущественную декларацию Степана Грещука за 2016 год. Однако в ответ, со ссылкой на государственную тайну, журналистам прислали только его старую бумажную декларацию за 2015 год. В ней квартиры на Крещатике ни в пользовании, ни в собственности нет.

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Сам Степан Грещук не стал избегать встречи с журналистами. Он уверяет, что уже в электронной декларации элитную квартиру указал: "Конечно, указывал, что я в ней проживаю. Я все указал в декларации. У меня все В декларации отмечено, ничего не скрывал, ничего не прячу, все показываю, что у меня есть. Состояния нет, имений нет, частных домов у меня нет".

Как выяснили журналисты, квартира зарегистрирована на старшую сестру Грещука. По словамо его самого, столичная квартира стоила сестре со Львовщины не так уж и много, но точные цифры ему неизвестны.

Госслужащий поясняет: его старшая сестра – единоличный собственник квартиры – работала всю жизнь и решила вложиться в недвижимость. "Они никогда не сидели сложа руки, они работали, зарабатывали. Достойно жили и поддерживали свое жилище, своих детей, поэтому я не хочу лезть в их дела", - рассказал Грещук.