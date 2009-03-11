Украина и НАТО проведут штабные переговоры

В Украину с визитом прибыла делегация НАТО во главе с заместителем начальника Управления региональной безопасности и сотрудничества Международного военного штаба НАТО бригадным генералом Павлом АДАМОМ.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, сегодня, 11 марта, в рамках визита состоится встреча бригадного генерала П.АДАМА с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вице-адмиралом Игорем КНЯЗЕМ и проведение штабных переговоров между делегациями Альянса и Вооруженных Сил Украины.

В ходе штабных переговоров стороны планируют обсудить вопросы обновления Концепции военного сотрудничества Украина-НАТО, состояние подготовки военных аспектов Годовой национальной программы Украина-НАТО, состояние и перспективы проработки проекта Рабочего плана Военного комитета Украина-НАТО на 2010-2011 годы.

Также делегации Альянса и Вооруженных Сил Украины обсудят вопросы участия подразделений ВС Украины в операциях по поддержанию мира под руководством НАТО, состояние и перспективы привлечения подразделений ВС Украины к Силам реагирования Альянса, участие подразделений Вооруженных Сил Украины в мероприятиях Концепции оперативных возможностей и многонациональных учениях.

Необходимо отметить, что в состав делегации Вооруженных Сил Украины, которая будет принимать участие в штабных переговорах с делегацией НАТО, включены начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины вице-адмирал Игорь КАБАНЕНКО и начальник Управления евроатлантической интеграции Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Борис КРЕМЕНЕЦКИЙ, представители Главного управления оборонного планирования и Главного финансово-экономического управления Генерального штаба ВС Украины, Командования Сухопутных войск ВС Украины и Департамента финансов Министерства обороны Украины.