Россия: инвестиции в золото лидируют по доходности

Инвестиции в золото лидируют по доходности финансовых инструментов в феврале, свидетельствуют данные Центра макроэкономических исследований (ЦМЭИ) компании БДО Юникон.

"В феврале при инфляции в 1,7% положительную реальную рублевую доходность смогли показать только ОМС в золоте и некоторые ПИФы", - говорится в пресс-релизе.

Так, согласно учетным ценам Банка России, золото в феврале подорожало на 3,6%. В результате покупательная способность золотых обезличенных металлических счетов (ОМС) выросла на 2,16%.

Большинство кредитных организаций немного подняли процентные ставки по рублевым депозитам, при этом существенно снизив процентные ставки по депозитам в иностранной валюте. На валютном рынке курсы доллара США и евро к рублю изменились незначительно (отклонение от значений конца января составило менее 1%).

В результате реальная рублевая доходность всех банковских вкладов в феврале была отрицательной. Наименьший ущерб принесли своим владельцам долларовые депозиты, покупательная способность которых снизилась лишь на 0,41%. Покупательная способность годовых вкладов в рублях снизилась на 0,8%. Аутсайдерами стали вклады в евро, которые обесценились на 1,89%, пишут эксперты центра.

РИА “Новости”