Путин: Газпром построит в Венгрии подземное газохранилище

Россия и Венгрия подготовили документ о сооружении при участии "Газпрома" на венгерской территории крупного подземного хранилища газа, сообщил во вторник премьер-министр РФ Владимир Путин на российско-венгерских межправительственных консультациях в расширенном составе.

"Подготовлен отдельный документ о сооружении крупного подземного газохранилища на территории Венгрии. В этом проекте партнером "Газпрома" выступает венгерская компания MOL", - сказал премьер.

Как напоминает РИА Новости, "Газпром" и венгерская компания MOL сегодня подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства ПХГ на территории Венгрии.

"Объем газохранилища составит более 1 миллиарда кубометров газа. Это большой объем, который позволит обеспечить энергобезопасность и стабильную работу венгерской энергетике", - сказал В.ПУТИН на пресс-конференции по итогам российско-венгерских межправительственных консультаций.