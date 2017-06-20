В Житомире задержали депутата райсовета, который пытался подкупить полицейского для прикрытия добычи янтаря

Сегодня, 20 июня, в Житомире СБУ задержала депутата райсовета, который пытался подкупить полицейского для прикрытия нелегальной добычи янтаря.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-группы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

По ее словам, депутата Олевской районного совета, который пытался подкупить полицейского, задержали в Житомирской области Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполицией.

Читайте такжеНа Житомирщине правоохранители задержали двух копателей янтаря, изъяв у них автомобиль и квадроцикл

"Планируя развернуть незаконную добычу янтаря на территории района, депутат решил заручиться поддержкой начальника управления защиты экономики Нацполиции Житомирщины. Он предложил полковнику полиции 1 тыс.600 долларов США за четыре дня беспрепятственной работы своих старателей и залог их дальнейшего "плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества",- рассказала Мартынюк.

Оперативники спецслужбы задержали взяткодателя в служебном кабинете полицейского во время передачи им правоохранителю части неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.