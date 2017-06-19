В Житомирской ОГА завтра будет работать "прямая линия" в управлении семьи, молодежи и спорта
15:55, 19 июня 2017Общество
65 0
Желающие смогут обратиться по проблемным вопросам и получить ответы на вопросы, которые беспокоят.
Желающие могут задать беспокоящие их вопросы \ akzent.zp.ua
В управлении семьи, молодежи и спорта Житомирской областной госадминистрации (ОГА) завтра, 20 июня, будет работать «прямая телефонная линия».
Читайте такжеБолее 12 тысяч жителей Житомирской области стали донорами крови в 2016 годуОб этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.
Как отмечается в сообщении, консультации предоставит начальник управления Житомирской ОГА по вопросам семьи, молодежи и спорта Светлана Николаевна Гресь по телефону (0412) 47-44-36.
«Горячая линия» будет работать с 9.00. до 13.00 », - отмечают в ОГА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter