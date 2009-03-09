Двое украинцев и двое россиян погибли в катастрофе Ил-76 в Уганде

Двое граждан Украины и двое россиян были в составе экипажа транспортного самолета "Ил-76", разбившегося сегодня в районе международного аэропорта столицы Уганды Кампалы, все они погибли.

Об этом сообщил по телефону советник посла РФ в Уганде Руслан МАДИЕВ, передает РИА «Новости».

"В экипаж самолета входили граждане России - капитан и второй пилот, а также граждане Украины - бортинженер и штурман. Все они погибли", - сказал он.

Р.МАДИЕВ отметил, что, по предварительным данным, всего на борту было 11 человек, в том числе трое высокопоставленных офицеров из Бурунди.

Как сообщалось, самолет упал вскоре после вылета из главного международного аэропорта Уганды в Кампале. Местные СМИ сообщают, что самолет направлялся в Сомали для транспортировки грузов, предназначенных для размещенных в стране угандийских миротворцев.