В России намерены развивать семейные молочные фермы

Правительство России намерено поддержать создание небольших семейных молочных ферм на несколько десятков животных, сообщил первый вице-премьер Виктор Зубков журналистам в ходе рабочего визита в Швецию.

По его словам, в России уделяется большое внимание строительству мегаферм на 2-3 тысячи коров, но теперь правительство ставит новую задачу.

"В некоторых регионах России основное количество молока производится в личных хозяйствах - в технически неоснащенных условиях, с большими затратами, не того качества. Люди работают много, на износ. Надо принимать новые решения, делать для таких ферм новые проекты", - сказал Зубков, курирующий агропромышленный комплекс.

Первый вице-премьер сказал, что российские специалисты обратились к шведской компании "ДеЛаваль" с просьбой приготовить типовой проект небольшой фермы с оборудованием для доения, уборки навоза, переработки молока, который потом поступит в российские НИИ для конкретной доработки.

Это будет новый подход в производстве полная автоматизация содержания животных, сказал Зубков.

"Мы будем на 95% субсидировать такие фермы: выдавать 15-летний кредит на пятнадцать лет, первый платеж по которому будет проходить через один год. Уже в этом году будут готовы пилотные проекты для нескольких регионов. Мы даем новые рабочие места, мы формируем новое сословие - семейные фермы", - сообщил Зубков.

Координировать и курировать проект будет "Росагролизинг", а правительство намерено держать проект под контролем, сказал вице-премьер.

В прошлую пятницу "Росагролизинг" и Кировский завод подписали с "ДеЛаваль" меморандум о сотрудничестве в области организации и производства оборудования для молочного животноводства в России.

РИА “Новости”