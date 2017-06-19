Google усилит контроль за экстремистскими роликами на YouTube

Компания Google усилит меры по борьбе с экстремистским контентом на вмдеохостинге YouTube. Об этом говорится в сообщении в блоге компании Google.

В планы компании входит обновить и улучшить инструменты по автоматическому распознаванию и удалению видеороликов, которые содержат пропаганду терроризма и другой экстремистский контент. Google собирается увеличить число сотрудников, в ручном режиме занимающихся обнаружением и удалением подобных видео.

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Кроме того, Google расширит свое сотрудничество с общественными организациями, борющимися с распространением экстремистских материалов в интернете. Они помогут компании находить размещенный на YouTube контент, который может предназначаться для вербовки потенциальных экстремистов. Корпорация также заявила, что намерена электронным способом связываться с лицами, заинтересовавшимися подобными видео, и отправлять им ссылки на записи антиэкстремистского содержания с целью побудить их не связывать свою жизнь с терроризмом.

"Экстремисты и террористы хотят не только подорвать нашу безопасность, но и уничтожить наши ценности и все те вещи, которые делают общество открытым и свободным. Мы им не позволим", - заявили в Google.

Напомним, что Google снова возглавил список самых посещаемых интернет-ресурсов в Украине.