Женщины в Крыму живут на 12 лет дольше мужчин

В Автономной Республике Крым в настоящее время на 1000 женщин приходится лишь 843 мужчины. В городе это соотношение ниже, чем в сельской местности, сообщает Главное управление статистики в Крыму.

В автономии проживает свыше миллиона женщин, или 54% населения.

Средняя продолжительность жизни крымских женщин составляет 74 года - на 12 лет больше средней продолжительности жизни мужчин автономии.

«Средний возраст женщин превысил 42 года, он на 5 лет выше среднего возраста мужчин», – говорится в сообщении ГУ статистики.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году на 1000 крымчанок приходилось 846 крымчан, в 2008-ом, соответственно, 1000 на 844.