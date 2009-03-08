Женщины в Крыму живут на 12 лет дольше мужчин
21:50, 08 марта 2009Общество
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На 1000 женщин приходится 843 мужчины
В Автономной Республике Крым в настоящее время на 1000 женщин приходится лишь 843 мужчины. В городе это соотношение ниже, чем в сельской местности, сообщает Главное управление статистики в Крыму.
В автономии проживает свыше миллиона женщин, или 54% населения.
Средняя продолжительность жизни крымских женщин составляет 74 года - на 12 лет больше средней продолжительности жизни мужчин автономии.
«Средний возраст женщин превысил 42 года, он на 5 лет выше среднего возраста мужчин», – говорится в сообщении ГУ статистики.
Как сообщал УНИАН, в 2007 году на 1000 крымчанок приходилось 846 крымчан, в 2008-ом, соответственно, 1000 на 844.
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