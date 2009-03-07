Лучшая студенческая семья Луцка получит квартиру

В Луцке объявлен конкурс «Студенческая семья-2009», победители которого получат в подарок квартиру.

Конкурс проходит под патронатом городского председателя Богдана ШИБЫ и будет продолжаться до 15 мая. Участие в нем могут принять студенческие семьи в возрасте до 28 лет

Как передает корреспондент УНИАН, о конкурсе городской председатель сообщил представителям самоуправления всех высших учебных заведений города.

По словам Б.ШИБЫ, конкурс будет проводиться в три этапа: первый, отборочный, будет продолжаться с 2 марта до 25 апреля в высших учебных заведениях. Второй этап - полуфинал конкурса. На полуфинальные конкурсные соревнования каждое высшее учебное заведение представит одну студенческую семью - победительницу отборочного обзора. Третий этап – финал, в который выходят три семьи, которые будут бороться за главный приз конкурса.

Также городской председатель отметил, что, скорее всего, это будет не конкурс, а фестиваль, где каждая молодая семья покажет, чем и как живет. „Благодаря такому мероприятию мы сможем шире ознакомиться со средой, в которой находятся сегодня молодые люди, почувствовать их позитивные и негативные моменты, узнать об их сегодняшних проблемах и перспективах в будущем. Мы ожидаем от молодежи новые нестандартные подходы, потому что именно от молодежи зависит как ее дальнейшая жизнь, так и жизнь нашего государства в целом”, - отметил Б.ШИБА.