ЕС вводит запрет на ввоз молочных и мясных продуктов в ручной клади

С 1 мая на территории Европейского Союза вводятся новые правила ввоза пассажирами продуктов животного происхождения в ЕС, которыми будет запрещено ввоз молочных и мясных продуктов в ручной клади.

Как говорится в коммюнике Евросоюза, начиная с этой даты шоколад, бутерброды и другие продукты, содержащие молоко или мясо, надо будет съедать перед пересечением границы. Запрет касается как ввозимого багажа, так и почтовой пересылки.

«Продукты молочного и мясного происхождения представляют угрозу для здоровья выращиваемых на территории ЕС животных. Они могут вызвать заболевания, такие как птичий грипп или другие, опасные для здоровья людей», - цитирует документ «Белта».

Исключение новые правила делают только для объемов указанных продуктов массой до 10 килограмм из Хорватии, Фарерских островов, Гренландии и Исландии. Кроме того, правила не действуют в отношении детского питания и еды, нужной человеку в медицинских целях, если груз не весит больше 2 килограмм и правильно упакован. Пассажирам также будет разрешено провозить до 20 килограмм рыбы и морепродуктов.