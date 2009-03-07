В Харьковской области остался без света ряд населенных пунктов

Обесточены населенные пункты нескольких северных районов Харьковской области в результате непогоды.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Харьковской облгосадминистрации, дождь со снегом, налипание мокрого снега привели к многочисленным обрывам проводов на линиях электропередач.

Вследствие этого без света остались 60% домов Люботина, а также некоторые населенные пункты Люботинского, Богодуховского и Дергачевского районов.

На местах работают ремонтные бригады.