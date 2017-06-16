В Черкассах задержали директора аэропорта на взятке в 70 тысяч гривень

В Черкассах задержали исполняющего обязанности директора одного из коммунальных предприятий на взятке в 70 тыс. грн.

Как сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, директор одного из коммунальных предприятий совместно с руководителем частного предприятия вымогали неправомерную выгоду от предпринимателя за сдачу в аренду земельного участка и помещения, которые находятся на балансе коммунального предприятия.

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Следственным управлением полиции в Черкасской области было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 16 июня, чиновник получил первую часть взятки - 50 тыс. гривен. Деньги получены от предпринимателя за подготовку документов и последующее подписание договора аренды.

Оперативники Управления защиты экономики в Черкасской области Нацполиции и следователи областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры области задержали служащего на рабочем месте. В настоящее время проводятся следственные действия.

Как пишет пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook, задержанным является и.о. директора Коммунального предприятия "Аэропорт Черкассы" Черкасского областного совета.

Справка. Аэропорт в Черкассах расположен на западной окраине города, он имеет статус международного (с 2009 года). Аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу, которая по всем характеристикам является третьей в Украине по мощности после обеих киевских. Она способна принимать любые типы самолетов массой до 190 тонн.

Аэропорт был построен в 1984 году и стал одним из крупнейших в УССР, имел статус международного, обслуживал до 80 рейсов в сутки. В 1992 году он потерял статус международного и прекратил принимать международные рейсы.

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Аэропорт прекратил принимать самолеты еще в 1997 году, но окончательно был закрыт в 2001 году из-за проблем с финансированием. В 2007 году он получил новый сертификат. С 2007 по 2009 годы аэропорт был реконструирован, существенно обновились взлетная полоса и аэровокзал.

Сейчас аэропорт не работает по назначению. Причиной этого называется близость аэропорта «Борисполь» (200 км). «Черкассы» считаются запасным на случай непредвиденных ситуаций и плохих погодных условий в «Борисполе».