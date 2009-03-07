В Черновцах на площадь вывели олицетворение украинской женщины

На Соборной площади Черновцов состоялась акция «8 Марта – День равных прав! И возможностей? или Праздник лошадки Марты».

Как передает корреспондент УНИАН, несколько женщин - депутатов Черновицкого областного совета, активисты общественных объединений, которые выступают за гендерное равенство, при поддержке Черновицкого облсовета, Управления по делам семьи, молодежи и спорта Черновицкой облгосадминистрации, вывели на Соборную площадь гужевую подводу, запряженную двумя лошадьми, на одной из которых была надпись «Лошадка Марта».

На подводе женщины разместили мешки с надутыми шариками, а на самих мешках было написано: «Низкая зарплата», «Высокий уровень безработицы», «Кухня», «Несовершенное законодательство», «Высокие тарифы», «Равное распределение домашней работы» и тому подобное.

В ходе акции женщины выпустили в небо эти шарики с надеждой, что уменьшится ежедневная нагрузка на женщин или мужчины обратят на них внимание.

Поддержать женщин на площадь пришли председатель Черновицкого облсовета Иван ШИЛЕПНИЦКИЙ и заместитель председателя Черновицкой ОГА Александр ГРУШКО.

Как сообщил УНИАН один из инициаторов акции, советник губернатора Наталия БАТРАКОВА, идея проведения такого действа возникла еще в апреле прошлого года, на форуме женщин-депутатов Буковины, когда одна из участниц рассказала интересную историю: «Буковинец вступил в брак с немкой и привез ее на проживание в Украину. Они прожили определенное время на Буковине и уже якобы надумывали жить здесь постоянно. И вот пришло 8 Марта. Женщин поздравляли, дарили подарки. И немка заявила, что здесь жить не будет, потому что женщина в Украине чувствует себя, словно лошадь в Германии. Есть день в Германии, посвященный лошади. Хозяева своих лошадей приводят на праздник коня. Лошадку украшают, всячески ей угождают, кормят вкусными лакомствами».

Н.БАТРАКОВА добавила, что накануне нынешнего праздника эта история вспомнилась, и женщины - депутаты облсовета решили обыграть эту историю.

«Одна из депутаток Черновицкого облсовета даже придумала стихотворение о лошадке Марте. А Мартой лошадку назвали, потому на русском месяц «Березень» звучит как «Март». А женское имя звучит – Марта. Отсюда и лошадка Марта», - сказала Н.БАТРАКОВА.

По мнению советницы губернатора Буковины, «акция удалась», поскольку среди серой будничности лошадка Марта развеселила черновчан и черновчанок, пробудила гендерную чувствительность, создала праздничное настроение.

Н.БАТРАКОВА выразила надежду, что эта акция станет традиционной, обретет «государственные масштабы» и будет проводиться до тех пор, пока ситуация в украинском обществе кардинально не изменится».