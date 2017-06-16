"Пятая точка" Евровидения: сегодня суд рассмотрит дело пранкера Седюка (видео)

Дело скандального пранкера Виталия Седюка, который спустил штаны на сцене Евровидения-2017, сегодня начнут рассматривать в Днепровском райсуде столицы, говорится в сюжете ТСН.

Виталия Седюка обвиняют в хулиганстве. Месяц назад его задержали во время финала песенного конкурса – пранкер вышел на сцену, где пела Джамала, и на весь мир в прямом эфире показал голый зад, который увидели две сотни миллионов зрителей.

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Как позже пояснил сам скандалист, штаны снимал ради эпатажа.

За эту выходку теперь Седюку грозит штраф или до пяти лет заключения.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 15 мая Днепровский райсуд Киева избрал Седюку меру пресечения в виде личного обязательства, который будет действовать до 12 июля. Суд обязал Седюка не покидать без уведомления следователя пределы Киева, являться по первому вызову в органы следствия, сдать на хранение паспорта, которые позволяют выезд за пределы Украины. Также суд предупредил Седюка о том, что в случае невыполнения возложенных на него обязанностей мера пресечения ему может быть изменена на более жесткую.