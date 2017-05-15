В прокуратуре объяснили, почему суд отпустил пранкера Седюка

Предъявленное пранкеру Виталию Седюку обвинение в соответствии с Уголовным кодексом Украины не предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

"Санкция ч.1 ст 296 УК Украины не предусматривает наказание в виде лишения свободы. В таком случае, применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей не представляется возможным, так как не предусмотрено законодательством", - пояснила Максимец.

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Она также отметила, что по словам судьи, при невыполнении возложенных на подозреваемого обязанностей, это может стать основанием для изменения ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, во время выступления Джамалы пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. Эту выходку показали в прямом эфире финала Евровидения-2017. Охрана быстро отреагировала и забрала Седюка со сцены, после чего, по словам министра внутренних дел, его отвезли в СИЗО.

Сегодня, 15 мая, Днепровский суд Киева избрал меру пресечения пранкеру в виде личного обязательства.