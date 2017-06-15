В воскресенье в Киеве одна из станций метро некоторое время будет работать только для участников "КиевПрайд"

В воскресенье, 18 июня, в Киеве на станциях метро Университет, Золотые ворота, Театральная, Олимпийская, так же, как и на подходах к контрольно-пропускным пунктам будет усилено присутствие стражей порядка. Пропуск участников мероприятия начнется в 9-00 и закончится в 10-00. После завершения марша одна из станций метро временно будет работать только для его участников. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпрайд".

Читайте такжеВ Киеве прошел всеукраинский "Велодень" (фоторепортаж)Процесс входа будет предусматривать проход через металлодетекторы и выборочные проверки сумок и документов. Организаторы советуют иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также не приносить с собой оружие, стекло, острые, колющие, режущие, взрывоопасные и другие запрещенные предметы.

"После окончания Марша, основным способом отхода будет метро: станция заранее будет закрыта и будет работать только участников Марша. Как на самой станции, так и в вагонах и вдоль всего маршрута движения поездов будет усилено присутствие стражей порядка", - говорится в сообщении пресс-службы.

Название станции организаторы обнародуют позже.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 14 июня состоялась церемония открытия форума "КиевПрайд 2017". Марш равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества в Киеве состоится 18 июня.