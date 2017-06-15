В Житомирской области задержан начальник отдела Госгеокадастра во время получения взятки

Сегодня в одном из райцентров Житомирской области задержан начальник районного отдела Госгеокадастра во время получения 3 тыс. 300 долларов взятки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, прокуратура Житомирской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства неправомерной выгоды руководителем райотдела Госгеокадастра в Житомирской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

"В четверг, 15 июня 2017 года, по результатам совместных усилий прокуратуры области, Управления защиты экономики в Житомирской области и Главного управления Нацполиции области в одном из райцентров Житомирщины задержан начальник районного отдела Госгеокадастра во время получения им неправомерной выгоды",- сказано в сообщении.

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Чиновник требовал у жителя района денежное вознаграждение в размере 3 тыс. 300 долларов США за положительное решение вопроса о согласовании отвода земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Неправомерная выгода изъята. Сейчас проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении чиновника от должности.

Досудебное расследование проводится следственное управление Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также с конфискацией имущества.