На Днепропетровщине на взятке задержали заместителя начальника исправительной колонии

В Днепропетровской области 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры задержали заместителя начальника по социально-воспитательной и психологической работе одной из исправительных колоний области во время получения 16 тыс. грн взятки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, подполковник внутренней службы вымогал указанную сумму от родственника мужчины, осужденного за наркопреступления.

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В такую сумму злоумышленник оценил снятие с заключенного дисциплинарного взыскания и подготовку документов в суд для условно-досрочного освобождения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Сегодня подполковнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.