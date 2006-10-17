Уровень тенизации экономики Украины не изменился и составил 28%

В 2005 г. интегральный показатель уровня теневой деятельности составлял 28% официального ВВП, при этом по сравнению с 2004 г. доля теневой экономики в структуре официального ВВП не изменилась.

Таковы результаты исследования, проведенного Департаментом экономической стратегии Минэкономики, обнародованном на сайте министерства.

Согласно результатам исследования, в I квартале 2005 г. уровень тенизации экономики повысился до 32% официального ВВП, а на протяжении ІІ-ІV кварталов - постепенно уменьшился до уровня конца предыдущего года (28%).

Специалисты Минэкономики отмечают, что росту уровня тенизации в I квартале 2005 г. способствовали:

– ухудшение бизнес-климата из-за реприватизационных рисков, а также отмены налоговых льгот для СЭЗ и ТПР;

– неурегулированность вопроса о налогообложении субъектов малого предпринимательства, в частности, была отменена упрощенная система налогообложения, учета и отчетности субъектами малого предпринимательства для ряда видов деятельности;

– расширение базы налогообложения при неизменности ставок налогов и сборов.

В то же время, отмечает Минэкономики, на протяжении ІІ-ІV кварталов 2005 г. ряд факторов повлияли на снижение уровня тенизации:

– введение комплекса мероприятий, в рамках программы “Контрабанда - СТОП”;

– усиление контроля за декларированием таможенной стоимости товаров, а также недопущение несанкционированного ввоза в Украину отдельных товаров путем внесения изменений в Таможенный тариф Украины;

– Министерство финансов начало работу по внедрению постоянного мониторинга на основе обмена информацией между министерствами финансов стран, которые имеют с Украиной общие границы, о пересечении товарами таможенной границы Украины;

– на страховом рынке происходила постепенная его очистка от ”схемных” операций. Постоянно находилась на контроле проблема вывоза капитала за пределы Украины с использованием операций перестрахования в странах Балтии. Введены изменения в порядок покупки валюты страховщиками для последующего перечисления ее перестраховщикам-нерезидентам по договорам перестрахования;

– отсутствие в 2005 г. тенденции к превышению объемов платежей за импорт товаров над объемами фактического импорта, тогда как в 2004 г. такое превышение, связанное с использованием резидентами Украины внешнеэкономических операций, которые предусматривают импорт товаров без их ввоза на таможенную территорию Украины, оценено в 4,8 млрд. долл.

Расчет результатов уровня тенизации осуществлялся Минэкономики с помощью 4-х методов: финансового, монетарного, электрического, сравнения расходов домохозяйств - объемов розничного товарооборота. Результаты отмеченных расчетов с использованием интегрального метода были сведены к средневзвешенному индексу.

Тенденцию к повышению уровня “тени” на протяжении 2005 года показал финансовый метод (на 1 процентный пункт), все другие - его снижение.

Справка УНИАН. В 2005 году ВВП вырос на 2,4% – до 347,384 млрд. грн. По уточненным данным Госкомстата, в 2004 году реальный валовой продукт вырос на 12,1% по сравнению с 2003 годом до 345 млрд. 943 млн. грн.