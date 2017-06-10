Руслана отреагировала на слухи о том, что вместо нее хедлайнером Евровидения должна была стать Леди Гага

Украинская звезда Руслана во время проведения конкурса Евровидение-2017 в Киеве попала в скандал. Поговаривали, что хедлайнером финала конкурса должна была стать американская звезда Леди Гага.

Но, якобы из-за дружбы Русланы с продюсерами конкурса, право выступления отдали ей, передает ТСН.

Сама Руслана призналась, что впервые услышала об этом после завершения песенного соревнования.

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"Мы за кулисами ни разу про Леди Гагу не слышали и узнали только тогда, когда этот скандал начал уже вытекать через неделю по проведению "Евровидения". На самом деле, я думаю, если Леди Гага действительно должна была бы выступать, нашлось бы места всем. Потому что в полуфинале был еще вагон времени и мы могли все спокойно распределить свои выступления. Ни у кого не было какой-то короны на голове. А то, что я теперь выступаю вместо Леди Гаги – мне пафосно", - прокомментировала Руслана.

Также певица высказала мнение относительно того, что фаны "Евровидения" восприняли ее выступление в финале конкурса прохладно. По мнению артистки, это была не прохладность – это был восторг от увиденного.

"Мне кажется, они просто были заворожены, потому что мы использовали очень много мистических, экзотических элементов, которые я нашла в Карпатах. Я гарантирую, что никто до этого еще не дошел", - уверена звезда.

Ранее Игорь Тарнопольский, продюсер певицы Джамалы заявлял, что хедлайнером Евровидения-2017, которое прошло в первой половине мая в Киеве, должна была стать американская певица Леди Гага.