Янукович: если выдержать паузу, импортный газ будет дешевле

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что цена импортного газа на 2007 год будет известна в течение 10 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге журналистам.

«Не более десяти дней, и будет решен вопрос по цене газа, который мы будем получать из России», - сказал премьер.

При этом он отметил, что в настоящее время полностью обеспечены топливные балансы на отопительный сезон 2006-2007 гг. По словам В.ЯНУКОВИЧА, на сегодняшний день на складах ТЭЦ уже практически накоплено 3 млн. тонн угля. (осталось накопить 2 тыс. тонн), а в подземных хранилищах газа накоплено 24,7 млрд. кубометров газа.

Напомним, ранее премьер высказывал убеждение, что 2007 год станет последним годом, когда Украина будет иметь льготную цену на газ.

«Цена на газ для Украины должна быть 200-210 долл. за тысячу кубометров уже на следующий год. Мы, конечно, паузу получили, и, я надеюсь, цена будет 130 долл., но я думаю, это будет последний год», - сказал премьер.

Он отметил, что соседи Украины уже имеют более высокую цену на газ. Так, по его словам, цена на газ для Беларуси в следующем году составит 140 долл. за тысячу кубометров, для стран Прибалтики и Закавказья - на уровне 200 долл., для Польши - 180 долл., для Румынии - около 300 долл.

Премьер подчеркнул, что повышение цены на импортный газ для Украины до европейского уровня с одной стороны серьезно повлияет на уровень конкурентоспособности украинской продукции, а с другой стороны – на население. Поэтому, отметил премьер, правительству необходимо серьезно подумать над тем, как и за счет чего повысить зарплату уже в следующем году.

29 сентября в Донецке на встрече с административно-хозяйственным активом области премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ заверил, что в 2007-2010 годах цена на газ «будет приемлемой для Украины».

Премьер напомнил, что правительству удалось договориться о поставках газа в Украину до конца 2006 года по цене 95 долл. США за 1 тыс. кубометров, и отметил, что цена на газ на 2007-2010 годы будет известна до конца октября этого года.