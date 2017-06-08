"Выступала в Крыму - выступай дальше": Мадонна украинской сцены попала в немилость одесских активистов

Сегодня, 8 июня, на открытии ресторана "Park Leo" (Космонавтов, 12) планируется выступление Ирины Билык. Активисты попытаются сорвать мероприятие.

Об этом заявил активист Сергея Стерненко.

"В Одессе планируется выступление человека, которого в последнее время сопровождало несколько скандалов, связанных с его приверженностью к оккупационной политики Кремля. Речь идет об Ирине Билык", – написал Сергей Стерненко.

По его словам, артистка не только ездила в 2015 году в Крым, но и регулярно давала концерты в РФ. Ее муж Аслан также принимал участие в российском "Голосе страны".Сергей Стерненко призывает сорвать это мероприятие. Сбор активистов запланирован на 17:30.

"Выступала в Крыму и РФ – выступай и дальше, но забудь о заработке в Украине", – прокомментировал Стерненко.

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Ирину Билык называют Мадонной украинской сцены. Певица одна из первых поп-исполнителей, которая начала ездить с коммерческими турами по Украине.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее стало известно об отмене концерта в Одессе российского рэпера Мота.