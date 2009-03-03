Официальный флаг Закарпатской области (фото)

На последнем заседании областного совета в Ужгороде утвердили официальный флаг области.

По словам председателя Закарпатского областного совета Михаила КИЧКОВСКОГО, Закарпатье оставалось единственной областью, у которой не было своего флага.

«На заре независимости Украины Закарпатье стало первым краем, где приняли свой собственный герб, и с тех пор региональную символику стали утверждать во всех областях Украины. Но лишь Закарпатская область единственная не имела своего флага. В связи с этим осенью еще 2007 года Закарпатский облсовет объявил конкурс на лучший проект флага области. Самыми обсуждаемыми вариантами флага были сине-желтый и русинский сине-бело-красный, но, в конечном итоге, депутаты определились», - отметил М.КИЧКОВСКИЙ.

По его словам, большинство депутатов ("за" проголосовали 74 из 91) 27 февраля склонились к варианту желто-голубого флага с гербом Закарпатской области - бурый медведь на сине-желтом фоне – в верхнем углу.