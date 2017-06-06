Порошенко требует публичного отчета о расследовании убийства журналиста Шеремета

Президент Петр Порошенко призывает правоохранительные органы публично отчитаться о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сказал во время встречи с представителями СМИ по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что сейчас работа журналистов во многих смыслах является незащищенной. В частности, подтверждением этому является убийство Шеремета. «Мне так же больно, как и большинству из вас. Я так же с вами, и требую публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства Павла», - отметил Порошенко.

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Президент также сообщил, что, как и обещал на пресс-конференции, провел встречу с представителями СМИ и руководством следствия. «Была очень важная информация, которую пока нельзя распространять. Но я убежден, что широкий круг людей должен знать подробности, за исключением тех вопросов, которые являются тайной следствия», - сказал он.

Глава государства добавил: «Подчеркиваю, что мы должны все сделать для того, чтобы в этом деле, как и в других делах притеснения журналистов, нападений и, не дай Бог, убийств, обязательно исполнители и заказчики понесли ответственность».

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

В феврале 2017 года в полиции заявили, что в рамках расследования производства по факту убийства Шеремета допрошено более 1,8 тыс. человек. Также сообщалось, что на то время по делу об убийстве журналиста подозреваемых еще не было.