В Житомире пресс-атташе представительства ЕС в Украине встретился с журналистами

В Житомире сегодня пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик провел встречу с журналистами, чтобы поговорить о «безвизе» и что должны знать украинские граждане, а также об отношениях ЕС и Украины. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Читайте такжеВ Житомире на остановках установили первые стенды с расписанием движения троллейбусовКак отмечается в сообщении, День журналиста по-европейски проходил сегодня, 6 июня, в Житомирском обособленном подразделении «Центр развития местного самоуправления».

«Мы движемся по принципу «не дать рыбу, а дать удочку». Мы встречаемся с вами, чтобы поделиться лучшим европейским опытом, чтобы вы могли эти знания адаптировать к украинским условиям», – отметил Стулик.

По данным ОГА, в программе встречи было общение об изменениях, и ощутят их украинцы в силу новых правил пересечения границ со странами Евросоюза. Также говорили и о системе Prozorro и о том, как бороться с коррупцией в государственных закупках. Кроме этого, участники встречи обсуждали и европейский опыт по энергоэффективности.