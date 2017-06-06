Полиция Запорожской области получила 50 новых машин, половина - гибридные (фото)

Полиция Запорожской области получила 28 гибридных внедорожников Mitsubishi Outlander PHEV, 19 других автомобилей и три микроавтобуса. Как сообщает Департамент коммуникации Нацполиции, церемония передачи авто состоялась сегодня при участии министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Национальной полиции Сергея Князева.

Читайте такжеВо Львове изменилось руководство патрульной полицииСертификаты и ключи на 28 новых Mitsubishi Outlander PHEV получили 6 подразделений полиции Запорожской области. По 7 автомобилей получили Мелитопольский и Бердянский отделы полиции, 6 автомобилей в служебной деятельности будет использовать Пологовский отдел полиции, по 3 автомобиля – Запорожское отделение и Энергодарский отдел полиции. Еще 2 автомобиля получили сотрудники Васильевского отдела полиции.

Областная власть передала полицейским 15 автомобилей Renault Dokker и 4 Renault Logan.

Кроме того, 2 микроавтобуса Peugeot Boxer получили бойцы полицейского спецподразделения КОРД. Еще один микроавтобус Volkswagen Crafter будут эксплуатировать в Ситуационном центре полиции Запорожской области.

На церемонии Аваков заявил, что в начале проведения реформ уровень доверия общества к полиции составлял 5-10%, сейчас социологические службы показывают 42%.

По его словам, МВД уделяет внимание не только структурным реформам, обучению полицейских, но и техническому оснащению подразделений полиции.

В свою очередь Князев отметил, что все служебные автомобили уже сегодня выедут на патрулирование.

Напомним, в мае Национальная полиция Украины в рамках договоренностей по Киотскому протоколу получила от Японии 635 новых экологических автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV.

Глава Национальной полиции Украины подчеркнул, что новыми автомобилями будут обеспечены города и поселки 23 регионов. Транспортные средства получат подразделения полиции на местах.

На днях 38 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV получили подразделения полиции Днепропетровщины.