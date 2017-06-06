В Украине сегодня отмечают День журналиста

Украинские работники СМИ сегодня отмечают профессиональный праздник - День журналиста.

Праздник был учрежден 25 мая 1994 года президентом Украины Леонидом Кравчуком. Тогда он подписал указ, согласно которому в Украине ежегодно 6 июня постановляется праздновать профессиональный праздник работников средств массовой информации.

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Дата празднования Дня журналиста - 6 июня - выбрана не случайно. В частности, в этот день Национальный союз журналистов Украины был принят в состав Международной федерации журналистов. За это проголосовало подавляющее большинство ее участников.

С профессиональным журналистов поздравил Президент Украины Петр Порошенко. Видеопоздравление размещено на его странице в Facebook.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также опубликовал свое поздравление.

"Именно благодаря средствам массовой информации ведется общественный диалог, формируется повестка дня работы власти, совершенствуются государственные решения, становятся понятными ожидания людей", - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что свободная пресса и независимые средства массовой информации - это приоритет государственной информационной политики.

"Желаю вам профессионального роста, крепкого здоровья и благополучия! Пусть ваши материалы всегда будут интересными, а ваша активная общественная позиция и профессиональная деятельность и дальше служат двигателем государственных перемен", - заявил Гройсман.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов по случаю праздника заявил, что лучшим противодействием российской информационной агрессии является правда.

"Профессия журналиста всегда была одной из самых опасных и самых ответственных... Ваши оценки и комментарии влияют на принятие государственных решений, формируют общественное мнение, от вашего слова часто зависят жизни. Именно вы, каждый из вас - летописцы новейшей истории Украины, часто вы даже творите ее. Вы всегда на переднем крае в борьбе на информационном поле с российским агрессором. Лучшим противодействием российской информационной агрессии является правда. Поэтому профессиональное, беспристрастное, объективное и принципиальное освещение событий в Украине и мире и является чрезвычайно важным как для самой страны, так и для формирования имиджа нашего государства за рубежом ", - говорится в поздравлении.

Турчинов пожелал "украинской журналистике и каждому, кто ее развивает, взвешенности, мудрости, терпения и неудержимого вдохновения".