Украинским музеям разрешат зарабатывать

Украинским музеям могут разрешить зарабатывать, сообщает еженедельник «Комментарии».

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении дополнение к Закону Украины «О музеях и музейном деле». Документ расширяет музеям возможности для привлечения дополнительных источников финансирования, разрешая их руководству в полной мере проявлять в этом фантазию. Например, вводить новые платные услуги, получать прибыль от работы музейных магазинов, учреждений общественного питания и т.п.

Музеи Европы и Америки уже давно работают по подобной модели, пишет издание. Как правило, все более-менее значительные музеи имеют детские игровые комнаты, кофейни или рестораны, магазины (с большим ассортиментом печатной продукции, авторских изделий, сувениров), концертные площадки.

Во многих музеях также проходят концерты, фестивали, организуются киноклубы, работают библиотеки, учебные программы. Это позволяет расширить аудиторию и получить дополнительные прибыли.

Заботятся западные музеи и о реорганизации экспозиции в соответствии с требованиями времени и психологии рядового посетителя, которому хочется «коснуться», подержать экспонаты в руках. В залах устанавливают демонстрационные узлы, которые обеспечивают тактильный контакт с экспонатом, используют звуковое сопровождение, 3D-графику и тому подобное.

Экспозиции же большинства музеев Украины выстроены статично, особенно это касается музеев исторического профиля, в частности археологических.

Оценивая экспозицию Днепропетровского исторического музея, которая не менялась уже более 30 лет, его директор Надежда КАПУСТИНА видит множество ошибок в ее построении и считает необходимым осуществить реэкспозицию с использованием новейших технологий. Однако она убеждена, что нехватка средств не позволит сделать это в течение ближайших 10-20 лет. По словам Н.КАПУСТИНОЙ, отсутствие налоговых льгот для спонсорства тормозит участие коммерческих структур в развитии музейного дела.

Сегодня даже ведущие музеи, в частности Национальный художественный, имея посещаемость на уровне 75 тыс. чел. в год, не могут себе позволить закупку компьютерного, интерактивного оборудования для экспозиций. «Если Министерство культуры готово профинансировать приобретение современной техники для улучшения работы с посетителями, то мы оперативно предоставим список и смету необходимого оборудования, потому что четко знаем, чего хотим», - отметил научный сотрудник НХМУ Сергей СЕЛЕЗНЕВ.

Чтобы пополнить свои бюджеты, американские музеи используют систему «друзей музея» (это приносит им около 20% от общей суммы поступлений).

«Друзья музея» - это что-то вроде клуба, члены которого, делая ежегодные взносы, получают свободный вход в музей, а также доступ к многообразным эксклюзивным мероприятиям. Многие считают, что украинское общество еще не созрело для внедрения такой системы.

В то же время “Комментарии” отмечают, что музеи могут попробовать внедрить новые методы получения прибыли и многого достигнут. Об этом свидетельствует опыт киевского музея Михаила Булгакова. Там нет возможности открыть кофейню, но регулярно проходит чаепитие на веранде. А благодаря журфиксам (музыкальным вечерам), булгаковцам удалось выкупить для музея из частной коллекции уникальный рояль «Кернтопф и сын», резюмирует еженедельник.