МИД о выдуманных диверсантах в Крыму: методы оккупанта не меняются, репрессии усиливаются
Министерство иностранных дел требует от России немедленно допустить консулов к гражданам Украины, которых обвиняют в якобы подготовке диверсии в Крыму.
Об этом спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила в Твиттер.
«Методы оккупанта не меняются. Репрессии усиливаются. Требуем от РФ предоставить немедленный допуск консулов к украинским гражданам», - написала она.
Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили "осуществление терактов" в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.
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Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».
Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов терактов, которые предотвратили, является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого задержали».
Кроме того, в Крыму за якобы содействие в подготовке террористических актов был задержан Андрей Захтей, которому суд в Москве 5 декабря продлил арест до 7 марта.