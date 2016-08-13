Суд оккупантов арестовал второго "украинского диверсанта"

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, передает Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

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Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов прекращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».

Как сообщал УНИАН, за вымышленные ФСБ теракты в оккупированном Крыму также задержаны Андрей Захтей и Редван Сулейманов.