Во Львове СБУ открыла выставку «УПА. История непокоренных»

Во Львове в Национальном музее имени Андрея Шептицкого СБУ и Центр исследований освободительного движения 28 февраля открыли обновленную выставку «Украинская Повстанческая Армия. История непокоренных».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Торжественную часть открытия выставки начал директор Львовского национального музея Игорь КОЖАН. Среди гостей и выступающих также были представители львовской власти, интеллигенции, деятели искусств, журналисты, в частности заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Игорь ДЕРЖКО, начальник областного управления СБУ Станислав КУРМАН, начальник областного управления образования и науки Павел ХОБЗЕЙ, политзаключенный и общественный деятель Игорь КАЛИНЕЦ, депутат Львовского городского совета Вера ЛЯСКОВСКАЯ, директор Центра исследований освободительного движения Руслан ЗАБИЛЫЙ.

На выставке представлены рассекреченные материалы из Архива Львовского областного управления СБУ: дела повстанцев, членов ОУН, воинов УПА, конфискованных у них фото, дневников. Уникальной находкой оказался ранее неизвестный и засекреченный конспект повстанческого учебника по тактике военного искусства и партизанки.

Особую заинтересованность у посетителей вызвали архивно-уголовные дела на члена подпольного украинского парламента времен ІІ Мировой войны - Украинского Главного Освободительного Совета - отца Николая Хмилевского и дело на дочь первого директора Львовского национального музея Веру Илларионовну Свенцицкую - известного львовского искусствоведа, а также активной деятельницы ОУН, соратника Романа Шухевича.

«Именно благодаря системной работе по рассекречиванию, которую проводит СБУ, стало возможным, что сегодня в стенах музея, созданного Илларионом Свенцицким, мы можем видеть правду об активной деятельности его дочери и тех ужасных репрессиях и преследованиях советской власти, которым она была подвергнута», - отметил директор Центра исследований освободительного движения Р.ЗАБИЛЫЙ.

Как отметил в своем выступлении директор Департамента архивного обеспечения СБУ, к.и.н. Владимир ВЯТРОВИЧ: «Данный проект - выставка «УПА. История непокоренных», который пропутешествовал уже почти по 20 областями Украины, - является ярким примером успешного сотрудничества СБУ с общественностью, а именно с Центром исследований освободительного движения. Я убежден, что следующим таким проектом, воплощенным в сотрудничестве со львовской общиной, станет создание мемориально-исследовательского комплекса памяти жертв оккупационных режимов в т.н. тюрьме на Лонцкого – самом большом застенке ХХ века в Западной Украине».

Выставка будет продолжаться до 9 марта.