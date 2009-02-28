Театр Александра Калягина приехал на гастроли в Киев

Московский театр "Еt Cetera" под руководством Александра Калягина выезжает 28 февраля в Киев, где на сцене театра им. Леси Украинки покажет свои спектакли с 1 по 4 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра "Еt Cetera".

Театр покажет два спектакля: "Король Убю" Жарри и "Шейлок" Шекспира.

"Король Убю" - это гротеск, комический фарс в постановке болгарского режиссера Александра Морфова. За роль Папаши Убю народный артист России Александр Калягин был удостоен национальной театральной премией "Золотая Маска" в номинации "Лучшая мужская роль" в 2003 году.

Калягин также исполнил главную роль и в "Шейлоке", поставленным одним из самых известных интерпретаторов Шекспира режиссером Робертом Стуруа.

Оба спектакля уже были с успехом показаны в Киеве, что повлекло за собой повторное приглашение театра.